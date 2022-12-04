شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. الزلزولي يؤكد ثقته في عبور إسبانيا بالمونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد عبدالصمد الزلزولي لاعب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، على ثقته في عبور المنتخب الإسباني، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي المنتخب المغربي نظيره الإسباني، مساء بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم، في مباراة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة العربية في كل مكان.

وقال الزلزولي في تصريحات نقلتها جريدة المنتخب المغربية: "لدينا الثقة في إمكانية الفوز على إسبانيا إذا لعبنا كفريق وعملنا بجد".

وأضاف "نملك تاريخا في المونديال ببلوغنا الدور الثاني لكأس العالم قبل 36 عاما، ونحن سعداء بتكرار هذا الإنجاز وكتابة تاريخ جديد للمنتخب المغربي".

وواصل "كنا سعداء جدا بعد التأهل لثمن النهائي واحتفلنا في غرف الملابس، لكننا الآن نركز على مباراة الثلاثاء ولدينا الثقة في إمكانية الفوز بها".

من جهته، قال زكريا أبو خلال جناح منتخب المغرب: "المدرب وليد الركراكي يقدم لنا حلولا تكتيكية جديدة، تجعل كل المنتخبات التي تواجهنا تجد صعوبة في الفوز علينا وهز شباكنا".

وأتم "أنا سعيد جدا بالتأهل إلى الدور الثاني ولكننا لا نريد التوقف هنا، نريد أن نذهب إلى أدوار أبعد وأبعد، وسنعمل على تحقيق ذلك".

وصعد المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة من كأس العالم برصيد سبع نقاط، فيما تأهل المنتخب الإسباني وصيفًا للمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.