شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. كوندي يكشف كيف تفوقت فرنسا أمام بولندا؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد جول كوندي مدافع المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، على أحقية بلاده في التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على بولندا.

وحقق منتخب الديوك الفرنسية الفوز على بولندا، بثلاثية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وأبدى جول كوندي مدافع منتخب فرنسا سعادته بالفوز على بولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، وخطف بطاقة التأهل في مشوار الحفاظ على اللقب.

وقال كوندي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "التأهل مستقر حتى وإن كنا عانينا في الشوط الأول أمام فريق عظيم".

وأضاف "تركنا بولندا تكتسب الثقة بفقداننا للكرة في مواقف كان يمكن تفاديها، وكان بإمكاننا إلحاق الضرر في الأوقات الهامة، وكان يجب أن نمحو أثر فقداننا للكرة وأن نلجأ للمزيد من الشراسة، وحين وضعناهم تحت الضغط فقدوا الكرة".

وتابع كوندي "هدفنا الأول خفض زخم بولندا بعض الشيء، وكنا أفضل في الشوط الثاني، وعلينا الآن الاستعداد لربع النهائي".

واختتم مدافع برشلونة الإسباني: "سنعود بهدوء إلى الفندق ونشاهد المباراة بين إنجلترا والسنغال بما أننا نحب الكرة، ولكننا لا نملك تفضيلات بشأن الخصم الذي سنواجهه".