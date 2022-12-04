شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. ديشامب يُصنف مبابي الأفضل في العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن كيليان مبابي مهاجم منتخب الديوك الفرنسية وباريس سان جيرمان، هو اللاعب الأفضل في العالم الآن.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ثمن نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وقال ديشامب في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لم يكن الأمر سهلا، المنتخب البولندي كان منظما للغاية. غيرنا بعض المواقف بين الشوطين".

وأضاف "مبابي لديه القدرة على حل الكثير من المشاكل، لعبوا كوحدة واحدة من البداية ولكن النتيجة جيدة لنا في النهاية. سنحتفل بالفوز مع عائلاتنا قليلا كما هو مخطط له".

وتابع "لدينا ستة أيام للراحة والاستعداد لمباراة ربع النهائي، لدينا الكثير من الطموحات ولكن الأهم في الوقت الحالي هو الاستمتاع بما يحدث".

وواصل "مبابي اللاعب الأفضل في العالم، لقد استعد جيدا لكأس العالم وحتى لو لم يلعب أفضل مبارياته فهو يتمتع بقدرات كبيرة لأننا نشاهده أيضا من مسافات قريبة".

واستكمل "إنه لاعب استثنائي لديه القدرة على تغيير مسار المباراة في أي وقت، وجيرو لاعب رائع، تعرض لانتقادات كثيرة في الماضي ولكن لديه عقلية قوية وعندما لا يكون حاسما من ناحية التسجيل فإنه يكون مفيدا للفريق".

وأتم "حقق رقما مميزا بالنسبة له وكذلك الأمر مع لوريس، كانا متواجدين في كأس العالم الأولى لي في 2014 وما زالا هنا. هناك دائما متطلبات للنجاح وحافظ الثنائي عليها ويريد نقلها للشباب".