شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي يحاضر لاعبى أسوان بالفيديو عن مباراة سموحة والدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، جلسة بالفيديو مع لاعبيه عن مباراة سموحة والدراويش الأخيرة بالدوري، والتي فاز بها الموج الأزرق بهدف دون رد، وذلك قبل مواجهة تماسيح النيل وسموحة والمقرر لها الخميس المقبل بالدوري.

وشرح الرمادي للاعبين نقاط القوة والضعف في نادي سموحة، خاصة أن الفريق يحاول استغلال الصحوة بعد تحقيق انتصاره الأول في المسابقة على حساب فاركو.

وشدد الرمادي على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبي سمحة وحرمانهم من امتلاك الكرة وبناء الهجمة المنظمة، واللعب على المرتدات لتحقيق الفوز الثاني تواليا.

ونجح فريق أسوان فى تحقيق الفوز الأول فى بطولة الدوري على حساب فاركو، عن طريق أحمد بلحاج لاعب الفريق فى الدقيقة 31، في المباراة التي جمعت الفريقين، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، والتي أقيمت باستاد أسوان.