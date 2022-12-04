شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخطط للدفع بعبد المنعم فى دفاع الأهلى أساسيا أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الاعتماد على محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر، في مباراته القادمة ضد غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري، بعدما غاب عن المباريات الأخيرة؛ بسبب الإصابة بكسر في الأنف وإجراء عملية جراحية في أنفه.

ويرغب كولر في إعادة محمد عبد المنعم لدفاع الأهلي في مباراته ضد المحلة من أجل حل أزمة الخط الخلفي في آخر 3 مباريات، والتي شهدت استقبال الفريق الأحمر ثلاثة أهداف متتالية، وهو ما لم يحدث قبل إصابة منعم ومحمود متولي.

وتأتي رغبة كولر في الاعتماد على عبد المنعم؛ بسبب صعوبة مباراة المحلة والتي تقام على أرض الخصم، باعتبار أنها حاسمة في تحديد متصدر الدوري باعتبار أنها مواجهة بين المتصدر والوصيف في الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن يتم حسم الموقف النهائي لمشاركة محمد عبد المنعم في مباراة المحلة يوم الثلاثاء المقبل، سواء بواقي الوجه أو بدونه خاصة أن اللاعب يشارك في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعي.