شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتلقى دعوة لمشاركة منتخب الناشئات ببطولة شمال أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، دعوة من نظيره اتحاد شمال أفريقيا، من أجل مشاركة منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 عاما، في بطولة شمال أفريقيا للسيدات.

وينظم اتحاد شمال أفريقيا دورة ودية دولية لمنتخبات السيدات، تحت 20 عاما في الفترة من 11 إلى 18 فبراير من العام 2023.

ويخوض منتخب مصر معسكرًا مفتوحًا، خلال الفترة الحالية، بدأ من اليوم الأحد وحتى الشهر المقبل، على أن يتدرب الفريق مرتين أسبوعيا.

وكانت المرة الأخيرة التي شارك فيها منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، في بطولة شمال أفريقيا في عام 2020.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشابات تحت 20 عامًا من: عبد الفتاح عباس مديرًا فنيًا وإسراء أسامة مدرب مساعد، ومحمد عرفات مدرب حراس مرمى، وإيمان كمان طبيب وميريت مونيس معاون، وسونيا سعيد مدير إداري.