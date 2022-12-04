شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العليم مدربا لحراس مرمى فريق البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حلمى طولان، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، على اختيار طارق عبد العليم مدربا لحراسة المرمى بالجهاز المعاون له، بديلا للمدرب خالد خليل الذى قدم اعتذارا عن تولى المهمة؛ بسبب عمله فى فريق إنبى.

وواصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية، تحت إشراف حلمي طولان، المدير الفني، استعدادا لمواجهة المصري، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها بعد غد الثلاثاء في الثالثة إلا ربع عصرا ويستضيفها ستاد السويس الجديد.

ويفتقد فريق البنك الأهلي جهود كل من ناصر منسي ومحمود الجزار للإيقاف ومحمود الزنفلي وأحمد توفيق للإصابة، بينما أنهى محمد أبو جبل مرحلة التأهيل ما بعد الإصابة وشارك في المران الجماعي.

وشهد المران تركيز المدير الفني على تحفيظ لاعبي الفريق أسلوب وطريقة اللعب الجديدة، وأُوقف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء خاصة في التمركز.