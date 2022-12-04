شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. استشفاء الأساسيين وتقسيمة قوية للبدلاء ومشاركة الشامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية عصر الأحد على ملعب عبد الرحمن أنوس، فى إطار برنامجه الإعدادي لملاقاة سيراميكا ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الدراويش ضيفًا على سيراميكا مساء الخميس المقبل على ملعب القاهرة الدولي، فى إطار الجولة السادسة من عمر المسابقة المحلية.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة أعقاب الهزيمة من سموحة عصر الجمعة الماضي بهدف نظيف.

وشهد أدى اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية، بينما أدى البدلاء والمستبعدون مرانا طبيعيا قبل أن يختتم بتقسيمة كبيرة.

وشارك محمد الشامي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى تدريبات فريقه الذى أقيم عصر الأحد فى إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بنزلة برد حادة والتى لحقت به مؤخرًا، مما أدى إلى استبعاده عن مباراة فريقه ضد سموحة فى الجولة الماضية من عمر المسابقة المحلية.

وأصبحت مشاركة ”الشامي” فى المباراة المقبلة فى يد الجهاز الفني للدراويش بقيادة الإسباني خوان جاريدو.

ويحل الدراويش ضيوفًا على سيراميكا مساء الخميس المقبل فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب القاهرة الدولي فى الأسبوع الـ6 بمسابقة الدوري.