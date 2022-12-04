شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. مبابي يحبط محاولات بولندا ويقود فرنسا للدور ربع النهائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق منتخب فرنسا فوزًا ثمينًا على منتخب بولندا بنتيجة 3/1، فى دور ال16 بمنافسات كأس العالم الحالية، ليحجز مقعده فى الدور القادم، رفقة منتخبي هولندا والأرجنتين، والذان تمكنا من الوصول إلى هذه المرحلة أمس، ليصبح ثالث المتأهلين بشكل رسمي لدور الثمانية بمونديال قطر الحالي.

وشهد اللقاء تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي، والذي تمكن من تسجيل هدفين، ليهدي التفوق لمنتخب الديوك، ويقضي على آمال العودة للمنتخب البولندي فى شوط اللقاء الثاني.



جيرو ينجح فى تعويض بنزيما!

وتمكن المهاجم الفرنسي جيرو من مواصلة التسجيل خلال لقاء بولندا، ليسجل اللاعب ثالث أهدافه فى المونديال الحالي، ليتساوي مع النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، ويؤكد اللاعب على تألقه فى الفترة الأخيرة، ليثبت أنه أفضل بديل للمهاجم المخضرم كريم بنزيما فى قائمة الديوك.



مبابي يعتلي صدارة هدافي المونديال!

وحقق كيليان مبابي رفم قياسي فى موندياله الثاني، بعدما تمكن اللاعب من الوصول إلى هدفه الخامس فى هذه المسابقة، لينفرد بصدارة هدافي مونديال قطر الحالي، مع إمتلاكه الفرصة لزيادة سجله التهديفي حال تمكن من التسجيل فى المباريات الإقصائية القادمة.



تعرف على منافس فرنسا فى ربع النهائي!

وينتظر منتخب فرنسا الفائز من مباراة السنغال وإنجلترا، والتى ستقام فى مساء الليلة لمواجهته فى الدور ربع النهائي، فى أحدي المباريات المثيرة التى ستنتظرها الجماهير العاشقة لهذا الحدث الكبير.