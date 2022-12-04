الامارات |  موعد مباراة المغرب وإسبانيا في دور الـ 16 بكأس العالم قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب المغربي مباراة تاريخية من العيار الثقيل أمام منتخب إسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022 وهي المباراة التي ينتظرها الوطن العربي للوقوف خلف ممثل العرب منتخب إسبانيا بعد أن نجح المغرب في تحقيق التاريخ وتصدر مجموعته في المونديال والتي كانت تضم بلجيكا وصيف الترتيب العالمي وكرواتيا وصيف كأس العالم.

وبعد مفاجأة غير متوقعة من منتخب اليابان بالفوز على إسبانيا اصطدم أسود الأطلسي مع وصيف المجموعة والذي جاء فيها المنتخب الإسباني لتكون مباراة قوية وفرصة جديدة عن تاريخ للمشاركات العربية بالوصول إلى ربع نهائي كأس العالم.

ويلتقي المنتخب المغربي أمام إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل في استاد المدينة التعليمية عند الساعة 19:00 مساء بتوقيت الإمارات وهو نفس اليوم الذي يشهد مباراة البرتغال مع سويسرا في ختام دور الـ 16 لكأس العالم وقبل انطلاق مرحلة الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة في كأس العالم برصيد 7 نقاط في أكبر رصيد لمنتخب عربي في تاريخ كأس العالم، ويواجه وصيف المجموعة الخامسة منتخب إسبانيا.

موعد مباراة المغرب وإسبانيا بتوقيت الإمارات

المغرب – إسبانيا (19:00)