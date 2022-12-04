شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر.. طكيليان مبابي ينفرد بصدارة ترتيب هدافي كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتقى كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي إلى صدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2022 في قطر، بعد هدفيه أمام بولندا اليوم الأحد، في دور الـ16 من المونديال

وتلقى مبابي كرة من عثمان ديمبلي وضعها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في شباك فويتشيك تشيزني حارس بولندا في الدقيقة 74، ليتقدم منتخب فرنسا 2/0.

وعاد مبابي وسجل هدفا ثانيا رائعا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+1.

وكان أوليفيه جيرو قد وضع حامل اللقب في المقدمة في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كيليان مبابي.

ارتقى كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي إلى صدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2022 في قطر، بعد هدفيه أمام بولندا اليوم الأحد، في دور الـ16 من المونديال

وتلقى مبابي كرة من عثمان ديمبلي وضعها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في شباك فويتشيك تشيزني حارس بولندا في الدقيقة 74، ليتقدم منتخب فرنسا 2/0.

وعاد مبابي وسجل هدفا ثانيا رائعا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+1.

وكان أوليفيه جيرو قد وضع حامل اللقب في المقدمة في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كيليان مبابي.

وجاءت أهداف كيليان مبابي بواقع هدف على أستراليا، وهدفين على الدنمارك، وهدفين على بولندا.

وحال تجاوز منتخب فرنسا لبولندا سيلعب الديوك في دور الـ8 مع الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال.

منتخب فرنسا يتجاوز بولندا ويتأهل لدور الـ16 في كأس العالم

تأهل منتخب فرنسا إلى دور ربع النهائي في كأس العالم 2022 في قطر، بعد الفوز 3/1 على منتخب بولندا، على استاد الثمامة، في دور الـ16، اليوم الأحد.

وافتتح أوليفيه جيرو التسجيل لمنتخب فرنسا في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة من كيليان مبابي.

وضاعف كيليان مبابي تقدم منتخب فرنسا، حامل اللقب، في الدقيقة 74، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من عثمان ديمبلي، وفشل فويتشيك تشيزني في صدها.

وواصل مبابي تألقه وسجل الهدف الثاني الشخصي الثاني، والثالث لفرنسا في الدقيقة 90+1.

ووقع روبرت ليفاندوفسكي الهدف الوحيد لمنتخب بولندا في اللحظات الأخيرة من المباراة من علامة الجزاء، لتنتهي المباراة على فوز فرنسا 3/1.