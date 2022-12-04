مبابي يقود فرنسا لربع نهائي المونديال ويتصدر ترتيب هدافي كأس العالم 2022 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تأهل منتخب فرنسا لربع نهائي مونديال 2022، بعدما حقق فوزا كبيرا على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى قطر.

وأحرز أوليفيه جيرو الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا فى الدقيقة 44 من زمن المباراة.

وأضاف النجم الفرنسى كيليان مبابى الهدف الثانى للديوك في الدقيقة 74 من زمن المباراة، قبل أن يختتم الثلاثية في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وسجل روبرت ليفاندوفسكى هدف بولندا الوحيد عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك اعلتى كليان مبابى قائمة هدافى كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف متفوقا على كل من ليونيل ميسى وألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا، وماركوس راشفورد مهاجم إنجلترا، وكودى جاكبو مهاجم هولندا، وإينير فالنسيا مهاجم الإكوادور أصحاب الـ3 أهداف.

ومن المنتظر أن يلتقى منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي مع الفائز من المواجهة النارية بين السنغال وإنجلترا والمقرر لها مساء اليوم.