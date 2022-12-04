شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر مفتوح لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم، الأحد، المعسكر المفتوح لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا، فى إطار برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا، التى تنطلق فى شهر فبراير المقبل بالأراضي التونسية.

واختار عبد الفتاح عباس المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا قائمة ضمت كلًا من هانيا عصام، حبيبة عماد، مريم طارق، مي محمد، هاجر وليد، هدى عمرو، تانيا مصطفى، هنا خالد، فرح هشام، حبيبة وليد، نورا خالد، ندى خالد، مي مجدي، ليلى سيف زاهر، حبيبة عصام، مايا إيهاب، جوى عماد، نور عبدالواحد السيد، حلا مصطفى، رودينا عبدالرسول، فرحة الجارحي، كارما نصر، نورهان عاشور، نور نهاد وهنا أبوجبل.