شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر مفتوح لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم، الأحد، المعسكر المفتوح لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا، فى إطار برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا، التى تنطلق فى شهر فبراير المقبل بالأراضي التونسية.
واختار عبد الفتاح عباس المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا قائمة ضمت كلًا من هانيا عصام، حبيبة عماد، مريم طارق، مي محمد، هاجر وليد، هدى عمرو، تانيا مصطفى، هنا خالد، فرح هشام، حبيبة وليد، نورا خالد، ندى خالد، مي مجدي، ليلى سيف زاهر، حبيبة عصام، مايا إيهاب، جوى عماد، نور عبدالواحد السيد، حلا مصطفى، رودينا عبدالرسول، فرحة الجارحي، كارما نصر، نورهان عاشور، نور نهاد وهنا أبوجبل.
فيما ينطلق غدا، الاثنين، المعسكر التدريبي المفتوح لمنتخب مصر للكرة النسائية، على ملعب الشرطة بالعباسية، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للكرة النسائية.
واتفق الجهاز الفني على إقامة المعسكر التدريبي المفتوح لمدة يوم واحد أسبوعيًا، لمتابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبات، خاصة مع استمرار مباريات بطولة الدورى المحلي، لتفادي تعرض اللاعبات للإصابة.
وضم الجهاز الفني 28 لاعبة هن: "فرح سمير، بسنت عبد العزيز، ياسمين سمير، مهيرة علي، منار هاني، إسراء السقا، سارة عبدالمنعم، بسمة محمد، إنجى عطية، هند اسماعيل، عهد طارق، أمنية سمير، مديحة حبيب، ندا عماد، أميرة محمد، ميرنا عبدالغني، أية إبراهيم، نورهان سالم، إلهام هاني، شهد مكرم، نورا إيهاب، أمل ناصر، نور محمد، يارا عبد الهادي، يارا صبري، علياء ثابت، شروق السيد وسلوى منصور".