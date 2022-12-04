شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد على معلول لقيادة الجبهة اليسرى بالأهلى أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عودة التونسي علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر فى مباراته القادمة أمام غزل المحلة الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري، بعد عودته عقب انتهاء مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم المقامة حاليا فى قطر.

وغاب علي معلول عن آخر 3 مباريات للأهلي أمام الداخلية وطلائع الجيش فى الدوري، والمقاولون العرب فى كأس مصر.

وقاد محمد أشرف الجبهة اليسرى للأهلي في غياب علي معلول خلال الثلاث مباريات السابقة، ولكن مع عودة الدولي التونسي أصبحت مشاركته محسومة باعتباره اللاعب رقم 1 في قيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر ومفتاح لعب مهم للأهلي في المباريات الصعبة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في الاعتماد على التونسي علي معلول بمباراته ضد غزل المحلة بسبب صعوبة المباراة التي تقام على أرض الخصم ، باعتبار أنها حاسمة في تحديد متصدر الدوري باعتبار أنها مواجهة بين المتصدر والوصيف في الوقت الحالي.