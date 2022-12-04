شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواصل تدريباته دون راحة استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق طلائع الجيش لكرة القدم تدريباته اليومية دون راحة بملعبة بجهاز الرياضة العسكرى، استعداداً للقاء الزمالك الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الأسبوع السادس للدورى العام، ويشارك فى المران جميع اللاعبين تحت قيادة محمد يوسف المدير الفنى والجهاز المعاون.

ويكثف محمد يوسف وجهازه المعاون جهودهم مع اللاعبين من خلال التدريبات اليومية الجادة لتجهيزهم فنياً وبدنيا للظهور أمام الزمالك بشكل جيد، كما ظهر الفريق فى اللقاء الأخير أمام الأهلى ونال تحية وتقدير وإحترام الجميع بغض النظر عن النتيجه التى انتهت بها المباراة.

من جانبه أغلق محمد يوسف المدير الفنى صفحة مباراة الأهلى الأخيرة فى الجولة الخامسة، وطالب لاعبية بضرورة التركيز والاستعداد الجاد لمواجهة الزمالك الأربعاء القادم فى الجولة السادسة لكونها الأهم حالياً.

وعقد يوسف جلسة مع لاعبيه فى حضور الجهاز المعاون حذرهم من صعوبة مباراة الزمالك المقبلة، مؤكداً أن المنافس فريق قوى وبطل الدورى، ويضم بين صفوفه مجموعة مميزة من اللاعبين ، فى الوقت نفسه أكد يوسف للاعبيه أن ثقته، وثقة مجلس الإدارة فيهم كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية فى اللقاء القادم ، وكذا فى جميع مباريات الدورى ، مشدداً علىهم بضرورة التركيز الشديد والاجتهاد كثيراً سواء في التدريبات، وكذا فى المباريات والابتعاد عن الأخطاء خاصه الدفاعية من أجل تحقيق نتائج إيجابية فى ظل المساندة والدعم التى يلقاها الفريق من مجلس إدارة النادى.

المباراة فى الكلية الحربية

من ناحية أخرى، قال العميد أيمن المصرى مدير الكرة بنادى طلائع الجيش إنه تم نقل المباراة القادمة مع الزمالك التى كان مقرراً لها السابعة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية إلى الكلية الحربية بالقاهرة فى نفس موعدها فى السابعة مساءً (كونها مباراة طلائع الجيش) ، وذلك بعد التنسيق مع رابطة الأندية المحترفة والجهات الأمنية والكلية الحربية.

وأضاف العميد أيمن المصرى، أن مجلس إدارة نادى طلائع الجيش كلهم ثقة فى اللاعبين والجهاز الفنى فى تقديم عروض قوية بالدورى العام، مؤكداً أن القادم سيكون أفضل للفريق، من أجل الاستمرار ضمن أندية المقدمة بالدورى.