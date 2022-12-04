شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يرفض ضم عضو جديد لجهاز رضا شحاتة بعد رحيل أبو جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء عثمان الدسوقي، مدير الكرة بنادي الداخلية، أنه لا توجد نية لإضافة عنصر جديد إلى الجهاز الفني للفريق الشرطي بعد رحيل محمد محسن أبو جريشة المدرب العام من أجل تولي منصب المدرب العام لفريق العين السعودي.

وأكد الدسوقي أن الجهاز مستمر بنفس التشكيل والمكون من رضا شحاتة مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما ومجدي سعد مدرب ومحمد العقباوي مدربا لحراس المرمى.

واعتذر محمد محسن أبو جريشة، مدرب عام فريق الداخلية، عن عدم الاستمرار فى منصبه بالجهاز الفني لفريق الداخلية، بعد مباراته الأخيرة ضد فيوتشر ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري والتي خسرها الفريق الشرطي بهدف نظيف.

جاء اعتذار أبو جريشة عن عدم الاستمرار في جهاز الداخلية، من أجل الانضمام إلى الجهاز الفني لفريق العين السعودي، والذى يقوده الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني الأسبق لفريق الإسماعيلي، حيث عملا معا في تدريب الدراويش.

ومن المقرر أن يسافر محمد محسن أبو جريشة إلى السعودية يوم الخميس المقبل، من أجل تولي منصبه الجديد كمدرب عام لفريق العين السعودي تحت قيادة جوميز.

وانضم أبو جريشة لجهاز الداخلية قبل انطلاق الموسم الحالي مع زميله رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الشرطي، في ثاني التجارب التدريبية سوية بعد تجربتهما في تدريب الجونة.