شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصرى بقيادة حلمى طولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية تحت إشراف حلمي طولان المدير الفني استعداداً لمواجهة المصري، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها بعد غد، الثلاثاء، فى الثالثة إلا الربع عصرا باستاد السويس الجديد.

ويفتقد فريق البنك الأهلي جهود كل من ناصر منسي ومحمود الجزار للإيقاف ومحمود الزنفلي وأحمد توفيق للإصابة.

بينما أنهي محمد أبو جبل مرحلة التأهيل مابعد الإصابة وشارك في المران الجماعي.

وشهد المران تركيز المدير الفني تحفيظ لاعبي الفريق أسلوب وطريقة اللعب الجديدة وأوقف المران أكثر من مره لتصحيح الأخطاء خاصة في التمركز .

واستقر حلمي طولان المدير الفني الجديد لفريق الكره الأول بنادي البنك الأهلي علي أعضاء الجهاز الفني المعاون له خلال الفترة المقبلة. وجاء تشكيل الجهاز الفني علي النحو التالي: د ممدوح محمدي .. مدرب عام مجدي علام .. مدرب عام سيد ياسين .. مدرب خالد خليل .. مدرب حراس المرمي أسامة اسماعيل.. محللا للأداء



مران البنك الأهلى (1)



مران البنك الأهلى (2)



مران البنك الأهلى (3)



مران البنك الأهلى (4)



مران البنك الأهلى (5)