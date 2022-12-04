شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الحكم يحسم الجدل.. أحمد الشيخ ينفرد بصدارة هدافي الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المحترفة بياناً، عبر صفحتها على تويتر، تعلن فيه احتساب هدف غزل المحلة فى مرمى المقاولون ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدورى لصالح أحمد الشيخ، جناح غزل المحلة، لينفرد اللاعب بصدارة هدافي الدوري برصيد 4 أهداف، متفوقا على التونسي رفيق كابو لاعب إنبي.

وقالت رابطة الأندية فى بيانها، "بعد العودة لتقرير حكم مباراة المقاولون والمحلة فى الجولة الأولى، تم التأكد من احتساب هدف غزل المحلة لصالح اللاعب أحمد الشيخ، ليتصدر بذلك هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حتى الآن بـ4 أهداف".





ويتواجد أحمد الشيخ فى صدارة هدافي الدوري برصيد 4 أهداف وفي المركز الثاني رفيق كابو بثلاثة أهداف ثم كريم فؤاد لاعب الأهلي في المركز الثالث.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات بينما يحل غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 10 أهداف فيما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 8 أهداف.