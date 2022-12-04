شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يقود تدريبات غزل المحلة استعدادا للأهلى بعد انتهاء أزمة الراتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، مران الفريق اليوم، الأحد، استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتراجع بابا فاسيليو عن الرحيل عن تدريب غزل المحلة عقب الاجتماع مع محافظ الغربية بحضور أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة ومحمد شيحة وكيل اللاعبين وحل أزمة الراتب الخاص به.

وكان غاب بابا فاسيليو عن تدريب غزل المحلة أمس وإعلان الرحيل بسبب عدم حصولة على الراتب الخاص به بالدولار الامريكى وتعديل العقد ايضا ليكون بالنسخة الإنجليزية وتوفير بعض الاحتياجات.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وتقام الأربعاء المقبل باستاد المحلة فى السابعة الخامسة مساءً.

ويتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز فى 4 مباريات، فيما يحتل الغزل المركز المركز الثانى برصيد 10 نقاط.