شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يواصل التأهل فى الإمارات ويلتقط صورا مع نمر وقرد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، الخضوع للبرنامج التأهيلي فى الإمارات، بعد إصابته مؤخرا فى وتر العضلة، بما تسيب في خضوع لعملية جراحية بها.

ونشر الونش عبر حسابه على إنستجرام صورًا وسط مجموعة من الحيوانات مع نمر وقرد خلال زيارته حديقة الحيوان "سفاري بارك فى دبي".

وكشف مصدر مقرب من الونش، أن اللاعب وصل لمرحلة متقدمة من التأهيل الذى يخضع له حاليًا فى دولة الإمارات، على أمل العودة سريعًا للملاعب.

وأضاف المصدر، أن محمود الونش لديه إصرار وعزيمة فى العودة سريعًا للملاعب، الأمر الذى يدفعه للتركيز جيدًا فى التأهيل الذى يخع له.

ويخضع الونش لبرنامج تاهيلى فى الإمارات مدته من 4 أسابيع يعود بعدها للقاهرة ليبدأ برنامج تدريبي بالملعب ثم التدريبات الجماعية مطلع العام الجديد.

وكان مسئولو الزمالك استقروا على عودة محمود شبانة مدافع الفريق المعار لسموحة فى يناير المقبل من أجل تعويض الونش، وأبدى شبانة ترحيبه بالعودة لصفوف الزمالك وقطع إعارته، خاصة أن عقد الإعارة يتضمن بندا يمنح الزمالك حق إعادته ماقبل تسديد المبلغ الذى سبق ودفعه سموحة للحصول علي خدمات اللاعب.

ومن المنتظر أن يعرض مسئولو الزمالك على نظرائهم فى سموحة الحصول على خدمات محمد عبد السلام مدافع الفريق المقيد علي قائمة الانتظار مقابل قطع إعارة "شبانة".