شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تغرم الإسماعيلي 20 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيره ضد حارس سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة تغريم النادي الإسماعيلي 20 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيره ضد الهاني سليمان حارس سموحة فى المباراة الأخيرة بالدورى، مع التنبيه بتغليظ العقوبة حال التكرار .

كما قررت الرابطة إيقاف محمود صابر لاعب البنك الأهلي 3 مباريات بسبب الطرد لتدخله العنيف ضد لاعب إنبي.

وأوضح مسئولو الرابطة أن ما حدث في مباراة الزمالك ضد المصري من جانب الجماهير، وبعض التلفيات التي حدثت تحملها الفارس الأبيض، خاصةً أنه صاحب المباراة وهو من الأساس دفع أموال التأمين قبل المباراة، وأنه لا عقوبات على جمهور الأبيض لان التلفيات وقعت بسبب الحماس في التشجيع وليس للشغب.

في سياق متصل، قررات رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش إلى الكلية الحربية بدلًا من برج العرب بالإسكندرية.

وكشف عامر حسين، المشرف على المسابقات، لليوم السابع، أن قرار الرابطة بنقل المباراة بناءً على رغبة محمد يوسف المدير الفني للطلائع، الذى طلب نقل مباراتي الأهلي والزمالك إلى الكلية الحربية، وتم الحصول على الموافقات ونقل المباراتين.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.