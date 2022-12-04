مونديال قطر2022.. - منتخب فرنسا يتأهل لدور ربع النهائي وبولندا تخرج من المونديال

المنامة - ياسر ابراهيم - ظلت شباك فرنسا نظيفة في مباراة الإقصاء مع بولندا، بعد فوزها بثلاثة أهداف، حتى جاء الهدف البولندي بضربة جزاء.

وأصبح المهاجم أوليفييه جيرو الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي لكرة القدم بافتتاحه التسجيل في مرمى بولندا، في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب الثمامة في الدوحة في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر.



وسجّل جيرو الهدف الأول في الدقيقة 44 محققا بذلك الهدف الـ52، وهو الهدف الرابع لجيرو في نهائيات كأس العالم، وذلك بعد 12 يوما على ثنائيته في مرمى أستراليا في الجولة الاولى.



وسجل كيليان امبابي الهدفين التاليين. وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن أفضلهم، وقدّمت فرنسا استعراضا جيدا في دور المجموعات بفوزها على أستراليا 4-1 والدنمارك 2-1، قبل خسارتها التاريخية أمام تونس 0-1، لكنها لم تؤثر كثيرا لأن المنتخب الفرنسي كان قد ضمن تأهله.



وضيعت بولندا ضربة جزاء، إذ استطاع حارس المرمى الفرنسي صدها، لكنها لم تحتسب وأعاد الحكم ضربة الجزاء وسجلت عندها بولندا هدفها الأول.