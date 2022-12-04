شكرا لقرائتكم خبر عن تألق زيزو وسامسون وعاشور ونيمار فى مران الزمالك قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية فى التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت التقسيمة ظهورا جيدا للرباعي أحمد مصطفى "زيزو" وإمام عاشور وسامسون أكينولا وسيد عبدالله "نيمار"، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على بعض الجوانب الفنية والخططية خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأربعاء المقبل.

وكان أسامة نبيه المدرب العام تواجد فى التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، بعدما حصل على إذن بالغياب عن مران أمس بسبب ظروف صحية.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، وشهدت الجلسة حضور أسامة نبيه المدرب العام، وروي أجواش وأحمد عبد المقصود المدربين المساعدين ، وتحدث المدير الفني عن برنامج تدريب اليوم بجانب الحديث عن بعض الأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات.