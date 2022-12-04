شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تنقل مباراة الزمالك والطلائع لاستاد الكلية الحربية رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررات رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش إلى الكلية الحربية بدلًا من برج العرب بالإسكندرية.

وكشف عامر حسين، المشرف على المسابقات، لليوم السابع، أن قرار الرابطة بنقل المباراة بناءً على رغبة محمد يوسف المدير الفني للطلائع، الذى طلب نقل مباراتي الأهلي والزمالك إلى الكلية الحربية، وتم الحصول على الموافقات ونقل المباراتين.