شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعالج أزمة إهدار الفرص مع لاعبي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تصحيح أخطاء لاعبي الخط الأمامي بالفريق، خاصة فى التعامل مع الكرة أمام المرمى، بعدما أظهرت المباريات الأخيرة شكوى الجهاز الفني من أزمة إهدار اللاعبين للفرص السهلة أمام المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة الأربعاء المقبل فى سادس جولات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويتصدر الأهلى المسابقة بـ12 نقطة من 4 انتصارات ويبحث مواصلة عروضه القوبة وتحقيق العلامة الكاملة من أول 5 جولات.

ويحرص كولر على عقد محاضرات فنية وجلسات خاصة مع لاعبي الأهلي من أجل معالجة أزمة إهدار الفرص أمام مرمى الخصم، وهو ما يتسبب فى تصعيب مهمة الفريق في حسم المباريات مبكرا ويترتب عليه استغلال المنافسين الأمر فى التمسك بالأمل فى العودة إلى نتيجة اللقاء.

وعانى الأهلي من أزمة إهدار الفرص في مباراتيه ضد المقاولون العرب بكأس مصر وطلائع الجيش بالدوري، وهو ما ترتب عليه خروج الفريق الأحمر بنتيجة غير مطمئنة في المباراتين حيث تعادل في المباراة الأولى ولجأ إلى ركلات الترجيح وخرج بقوز صعب في مباراة طلائع الجيش بهدفين لهدف.

ويواصل كولر عقد جلسات خاصة مع لاعبي الخط الأمامي للتحدث معهم على ضرورة الهدوء والتركيز عند إنهاء الهجمات ، وعدم التسرع في اللمسة الأخيرة.