شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. عبد الرحمن فوزى صاحب أول ثنائية عربية و أفريقية فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبد الرحمن فوزى أحد رموز النادى المصرى الذى انضم له عام 1927 قادما من نادٍ يطلق عليه النيل، وبعد سنوات انتقل إلى النادى المصرى .

شارك عبد الرحمن فوزى في أول مباراة مع الفريق عندما تغيب مهاجم المصرى الأساسى ليتم الاستعانة بعبد الرحمن فوزى ليشارك فى المباراة ويسجل هدفين، وبعد تألقه مع الفريق البورسعيدى انضم للأهلى موسما واحدا ، ثم عاد للمصرى مرة أخرى.

شارك مع المنتخب ببطولة كأس العالم التى أقيمت 1934، وفى مباراة المجر أحرز هدفين فى المباراة التى انتهت بنتيجة 4-2 للمنتخب المجرى، ليكون أول لاعب مصرى وأفريقى وعربى يسجل أهدافا فى كأس العالم.

انتقل اللاعب إلى الزمالك عام 1935، واستمر معه حتى عام 1947، وبعد الاعتزال اتجه للتدريب حيث تولى تدريب الزمالك والمنتخب، واكتشف الكثير من النجوم .