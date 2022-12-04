شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك بعد الشفاء من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك سيد عبد الله "نيمار"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للأبيض التى أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض "نيمار" جميع فقرات المران البدنية والفنية، بعد غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

ولم يحدد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى، موقف اللاعب من المشاركة فى مواجهة طلائع الجيش المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأربعاء المقبل.