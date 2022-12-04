شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدخل معسكرا بالقاهرة الأربعاء استعدادا لفيوتشر والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، وبناءً على طلب من المدير الفني الصربي زوران ميلونوفيتش، على إقامة معسكر داخلى بالقاهرة بداية من الأربعاء المقبل، لخوض الفريق مباراته المهمة ضمن الجولة السادسة بالدوري الممتاز أمام فريق فيوتشر والمقرر له الخميس المقبل الثامن من ديسمبر الحالي بملعب الأهلي والسلام.

ويستمر المعسكر بالقاهرة حتى موعد لقاء النادي الأهلي بالجولة الرابعة المؤجلة والمقرر له الاثنين 12 ديسمبر الجارى على نفس الملعب فى مباراتين مصيريتين ومن أقوى المواجهات التى سيواجهها زعيم الثغر، خاصة بعد الخسارة المفاجئة من غزل المحلة بالجولة الخامسة بهدفين دون رد.

وعاد للفريق الثلاثي محمود علاء بعد انتهاء إيقافه وكذلك السيد سالم وخالد الغندور بعد شفائهما من الإصابات التي لحقت بهما.

ويعمل المدير الفني الصربي على شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال اللقاء الأخير وادت إلى الخسارة التي اغضبت الجماهير والإدارة بعد بداية قوية، ويخوض الفريق تدريباته اليومية وبقوة بعد ان منح المدير الفني اللاعبين راحة يوم الخميس بعد مباراة المحلة على ملاعب النادي بسموحة.

ويأمل المدير الفني تحقيق نتائج إيجابية في المباراتين القادمتين من اجل استعادة الثقة والعودة للمسار الصحيح.