الامارات | فينجر: المنتخبات التي ركزت على كأس العالم وليس السياسة تأهلت بسهولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق إن نتائج دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم أظهرت إن المنتخبات التي تأهلت بدون مشاكل كانت الأفضل استعدادا ذهنيا ولم تشتت انتباهها بالقضايا السياسية.

وفي إشارة إلى خروج ألمانيا وبلجيكا والدنمرك المفاجيء من البطولة، قال فينجر خلال تحليل فني لدور المجموعات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إن المنتخبات التي ركزت على كرة القدم بدأت بشكل جيد مثل البرازيل وفرنسا وإنجلترا وتأهلت لدور الستة عشر بسهولة.

وقال فينجر اليو الأحد «الفرق أيضا التي كانت جاهزة ذهنيا وركزت على المنافسة والبطولة وليس على التظاهرات السياسية تأهلت».