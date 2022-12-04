الامارات | "أميريكان ماسل تيم" يفوز بلقب بطولة العالم للسبارتن "أبوظبي 2022"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة العالم للسبارتن أبوظبي 2022 تتويج كل من كريس روجلوسكي، ورايلان شاديج، وفيجاي جونز، بجائزة سباق 3 كم للفرق، بعد منافسات مميزة على المضمار الجديد لسباق الحواجز في صحراء الوثبة وسط حضور جماهيري كبير.

وشارك في السباق الذي يقام في صحراء الوثبة 21 فريقاً من نخبة الرياضيين الدوليين من 20 دولة، حيث تنافسوا للفوز والحصول على الجائزة المالية التي تبلغ 10،000 دولاراً أمريكياً، في حين شهدت منافسات سباق سبرينت لمسافة 5 كم وسوبر لمسافة 10 كم، وكيدز أوبن من فئات 1 كم و2 كم و3 كم مشاركة ناشئين من مختلف الأعمار والمستويات في البطولة التي اُقيمت في عطلة عيد الاتحاد.

ونظم مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، البطولة على مدار يومي 3 و 4 ديسمبر، وهي المرة الثانية التي تقام فيها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 5000 رياضي، من أكثر من 80 دولة حول العالم، حيث قدمت الفعالية الرياضية المميزة الفرصة للرياضيين والهواة لاختبار قدراتهم الجسدية والعقلية خلال عدد من التحديات الصعبة.

وفاز الفريق الأمريكي "أميريكان ماسل تيم" الذي ضم كريس روجلوسكي وريان شاديج وفيجاي بسباق التتابع لمشافة 3 كم بعد تسجيلهم الرقم القياسي الأسرع في اليوم بزمن وقدره 19 دقيقة، و5 ثوان، متفوقين على الفريق الأوروبي الذي ضم سيرجي بيرلين، وفاليري شيبروكوف وأليسا بيتروفا الذين سجلا زمنًا جماعيًا بلغ 19 دقيقة و 86 ثانية