شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافي ونداي يؤديان تدريبات تأهيلية فى الزمالك وفقرة خاصة لشيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد عبد الشافي وإبراهيما نداي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخضع الثنائي لمجموعة من التدريبات التأهيلية على أجهزة "الجيمانيزيوم" ضمن البرنامج التأهيلي المخصص لهما من الجهاز الطبي للفريق.