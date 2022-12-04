شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامى تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على نور الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية هانيا الحمامي، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 28 نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 177 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت هانيا الحمامي في المباراة النهائية على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 15-13, 9-11, 11-3, 8-11, 11-9.

وكانت هانيا الحمامي قد تأهلت إلى هذا الدور بعد الفوز في مباراة الدور نصف النهائي، على زميلتها بوادي دجلة نوران جوهر بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 84 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 8-11, 7-11, 11-8, 11-2.

وتستعد هانيا الحمامي ونور الشربيني للمشاركة مع منتخب مصر لسيدات الاسكواش، في بطولة العالم للمنتخبات والتي تنطلق خلال الفترة بين 10 إلى 16 ديسمبر الجاري بالقاهرة.