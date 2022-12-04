الامارات | حمدان بن محمد: لا مكان مثل دبي والإمارات.. أهلاً بكل النجوم الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يؤكد خلالها أنه لا يوجد مكان يشبه إمارة دبي ودولة الإمارات من ناحية استضافة نجوم الرياضة والأندية والمنتخبات.



ونصت التغريدة على أنه: "قرأت اليوم تقريراً أصدرته مجلة ذا أثليتك الأمريكية بشهادة نجوم العالم … نعم لا مكان مثل دبي … لا مكان مثل الإمارات … وأهلاً بكل النجوم والأندية والمنتخبات الرياضية التي تختار بلادنا وجهة دائمة لها.