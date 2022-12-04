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الامارات | حمدان بن محمد: لا مكان مثل دبي والإمارات.. أهلاً بكل النجوم الرياضية

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دبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يؤكد خلالها أنه لا يوجد مكان يشبه إمارة دبي ودولة الإمارات من ناحية استضافة نجوم والأندية والمنتخبات.


ونصت التغريدة على أنه: "قرأت اليوم تقريراً أصدرته مجلة ذا أثليتك الأمريكية بشهادة نجوم العالم … نعم لا مكان مثل دبي … لا مكان مثل الإمارات … وأهلاً بكل النجوم والأندية والمنتخبات الرياضية التي تختار بلادنا وجهة دائمة لها.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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