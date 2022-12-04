الامارات | "الساموراي" يستعيد نجم آرسنال قبل مواجهة كرواتيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح الياباني تاكيهيرو تومياسو، مدافع فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، جاهزا للمشاركة كأساسي للمرة الأولى في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر بعد شفائه من الإصابة.

وقال تومياسو في معسكر المنتخب الياباني قبل مواجهة المنتخب الكرواتي الاثنين في دور الـ16 :"سعيد للغاية لعبورنا دور المجموعات، ولكن تركيزنا منصب على الوصول لدور الثمانية، لهذا نحتاج لتحقيق فوز جديد".



وشفي تومياسو من إصابة في الفخذ، ومن الممكن أن يشارك في المباراة بدلا من كو إيتاكورا في التشكيل الأساسي للمنتخب الياباني.



وسيغيب إيكاتورا، مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ، عن اللقاء بسبب حصوله على إنذارين في دور المجموعات.



وقال إيكاتورا :" أعتقد أن كل لاعب بالفريق سيبذل أقصى ما عنده. سأدعم الفريق وسأشجع من الخارج".



وسيلتقي "الساموراي" مع وصيف النسخة الماضية كرواتيا في ثمن النهائي الإثنين.