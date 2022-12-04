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الامارات | غياب لاعبين مؤثرين عن إسبانيا قبل مواجهة المغرب

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن غياب لاعبين مؤثرين عن إسبانيا قبل مواجهة المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ المنتخب الإسباني لكرة القدم استعداداته لمواجهة المنتخب المغربي الثلاثاء في دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بدون سيزار أزبيليكويتا وديفيد رايا.


وخاض مدافع فريق ، وحارس فريق برينتفورد، مرانا على الدراجة الثابتة الموجودة في ملعب الجامعة بقطر.


في الوقت نفسه أكمل لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، المران بعدما حصل الفريق على راحة سلبية لمدة يوم.


وتعرض أزبيليكويتا، الذي لعب بالتناوب مع داني كارفاخال لاعب في مركز الظهير الأيمن، للإصابة في المباراة التي خسرها المنتخب الإسباني أمام نظيره الياباني.
وتأهل المنتخب الإسباني للأدوار الاقصائية من المجموعة الخامسة بعكس المنتخب الألماني، رغم خسارته أمام اليابان 1 / 2.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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