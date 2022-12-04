أول تعليق لمرتضى منصور على أنباء رحيل أسامه نبيه.. ومفاوضات الزمالك مع لاعب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن رحيل أسامة نبيه، المدرب العام لفريق كرة القدم، عن الجهاز الفني.

وذكرت وسائل إعلامية أن أسامة نبيه غاب عن التدريبات الجماعية للزمالك، يوم أمس السبت، حيث يستعد الفريق الأبيض لمواجهة طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل بالدوري المصري الممتاز، وأثيرت تكهنات عن اعتذاره عن عدم الاستمرار بالجهاز الفني للفريق بقيادة جوسفالدو فيريرا.

وفي تصريحات عبر قناة "الزمالك"، قال مرتضى منصور: "أريد أن أعرف ما الذي يريده الإعلام الفاسد من الزمالك؟، ماذا لو رأوه في الزمالك وأنه مصاب بنزلة برد، والمدرب سيكون متواجدًا في التدريب صباح اليوم الأحد، وأرجو من الجماهير تجاهل ما يقال لأن الموضوع زاد عن حده".

وأضاف منصور: "أسامة نبيه لم يستقل ولم يعتذر وما يقال غير صحيح، الزمالك يتعرض لحرب بشعة".

وتابع رئيس الزمالك: "من ضمن الشائعات التي تقال، أن الزمالك يفاوض حسين الشحات، لاعب الأهلي مقابل 30 مليون جنيه، والحقيقة أننا لم نتفاوض معه سواء بشكل شفوي أو تحريري أو عن طريق مجلس الإدارة أو عن طريق أي أحد في النادي".

وواصل مرتضى منصور: "كيف أعطيه 30 مليون جنيه، وكان من الممكن أن يحصل على 3 ملايين، هذه أخبار كاذبة مضحكة، الزمالك يمتلك أحمد سيد (زيزو)، ويحصل على نصف ما يتقاضاه حسين الشحات، وكيف أتفاوض معه وهو كان تجاوز في حق قائد الزمالك محمود عبدالرازق (شيكابالا)".

https://www.facebook.com/watch/?v=709679450421838&t=0

ومن المقرر ان يواجه الزمالك فريق طلائع الجيش مساء الأربعاء المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وتعادل الزمالك أخيرا مع المصري البورسعيدي بهدفين لكل فريق، ليحتل الفارس الأبيض المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.