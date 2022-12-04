قمة مرتقبة بين إنجلترا والسنغال في ثمن نهائي كأس العالم الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ستاد "البيت" الذي يحتضن مواجهة قوية ومثيرة بين منتخبيّ السنغال وانجلترا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر وتستمر حتي 18 ديسمبر الجاري.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع عبر beIN Sports HD 2 Max، Alkass EXTRA One HD.

وتأهل منتخب السنغال إلى الدور ثمن النهائي من المونديال، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط في المجموعة الأولى التي ضمت كل من قطر وهولندا والاكوادور.

فيما صعدت إنجلترا للدور ذاته متصدرة للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، التي ضمت منتخبات ويلز وإيران والولايات المتحدة.

وبدأ منتخب السنغال، الملقب بـ "أسود التيرانجا"، مسيرته في دور المجموعات بالهزيمة أمام هولندا بهدفين نظيفين، ثم فاز على قطر والإكوادور ليحسم تأشيرة التأهل في المركز الثاني خلف هولندا، ويطيح بالإكوادور خارج البطولة.

بينما صعد منتخب إنجلترا، "الملقب بـ "الأسود الثلاثة"، بعد فوز كبير على إيران بستة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع أمريكا بهدف لكل منهما، قبل أن يفوز على يلز بثلاثة أهداف نظيفة، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

ويتطلع منتخب السنغال لتكرار إنجاز مونديال 2002، بعد التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم، والذهاب الي أبعد من ذلك، بعدما تخطوا منتخب السويد بنتيجة 2-0 في دور الـ 16.

ويقود المنتخب الإنجليزي مدربه جاريث ساوثجيت، الذي يعول على عدد كبير من اللاعبين، يتقدمهم هارى كين وجودي بيلينجهام وماركوس راشفورد ورحيم سترلينج وفيل فودين وجاك جريليتش.

فيما يعول أليو سيسيه، مدرب السنغال، على كل من اللاعبين أبرزهم كاليدو كوليبالي وإسماعيلا سار وشيخو كوياتي وبامبا ديانج ونامبليس ميندي وإدوارد ميندي، مع استمرار غياب النجم ساديو ماني.

التشكيل المتوقع

تشكيل منتخب انجلترا المتوقع أمام السنغال

حراسة المرمى: بينكفورد.

خط الدفاع: لوك شاو، ماجواير، اريك داير، ارنولد.

خط الوسط: رايس، بيلينجهام، ماونت.

خط الهجوم: رحيم إسترليني، هاري كين، ساكا.

تشكيل السنغال المتوقع لمواجهة إنجلترا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبدو ديالو، إسماعيل جاكوبز، خاليدو كوليبالي، يوسف سابالي.

خط الوسط: باب جايي، باتي سيس، إدريسا جاي.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، إليمان ندياي، بولاي ديا.