شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية تستضيف بطولة مصر المفتوحة للتايكوندو فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف العاصمة الإدارية منافسات بطولة مصر الدولية المفتوحة للتايكوندو، التى تقام فى الفترة من 13 إلى 18 فبراير من العام المقبل. ويشارك فى البطولة فئات الكبار والشباب والناشئين، والباراتايكوندو فئة الـG 2 .

ووفقا لجدول البطولة المعلن من جانب اتحاد التايكوندو، ستقام منافسات الناشئين يوم 15 فبراير، ومنافسات الشباب يوم 16، بينما ستقام منافسات الكبار يومى 17 و 18 فبراير، على أن تقام منافسات الباراتايكوندو أول أيام البطولة الموافق 13 فبراير.

من ناحية أخرى، وافق اتحاد التايكوندو، برئاسة محمد مصطفى، على المشاركة فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى النهائية المقرر إقامتها بالرياض فى الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجارى.

ومن المقرر ان يشارك المنتخب فى منافسات الباراكروجى و G10.