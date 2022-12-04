شكرا لقرائتكم خبر عن المفاجآت مستمرة.. بنات طائرة سيتي كلوب شبين الكوم يحققن فوزا غاليا على بتروسبورت بصالة النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إنجاز جديد لأندية سيتي كلوب، حقق فريق براعم الكرة الطائرة مواليد 2011 بنادي سيتي كلوب شبين الكوم فوزا ثمينا ومستحقا على نظيره بتروسبورت فى المباراة التي جمعت بينهما على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي بمدينة نصر.

واستطاع فريق براعم الكرة الطائرة بنادي سيتي كلوب شبين الكوم ، أن يتحلى بالشجاعة ويحقق فوزا غاليا خارج الديار علي نظيره بتروسبورت، علي صالة إحدي القلاع الرياضية الكبري في مصر وهي صالة النادي الاهلي بمدينة نصر.

وما يزيد من أهمية هذا الانتصار أن أكاديميات سيتي كلوب فى مختلف اللعبات بدأت تجني ثمارها بعد عامين فقط من تأسيسها، رغم أن شركة سيتي كانت قد وضعت خطة خمسية لبدء حصد ثمار ونتائج ما غرسته خلال الفترة الماضية .

وجاء هذا الفوز الثمين أيضا لفريق براعم الكرة الطائرة بنادي سيتي كلوب شبين الكوم ، ليعكس اهتمام أندية سيتي كلوب الكبير بالرياضة النسائية وتطوير مستوي اللاعبات والفتيات ليصبحن رقما فاعلا وصحيحا في الرياضة المصرية .

والجدير بالذكر هنا أن أبناء سيتي كلوب بدأوا بالفعل طريق حصد البطولات والألقاب ، حيث توج أحمد ماهر مصطفي وزن ٥٥كجم بالمركز الثاني، وزياد محمد عبدالعال أبو شادي وزن 66 كجم بالمركز الثالث، ببطولة الجمهورية المفتوحة تحت 12 سنة بنين في لعبة الجودو ، والتي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

واستطاعت أندية سيتى كلوب في زمن قياسى أن تحقق أحد أهم الأهداف التي تأسست لأجلها، وهو تفريخ أبطال يمثلون منتخب مصر في مختلف اللعبات الرياضية ويكونون نواة للمنتخبات الوطنية في المستقبل القريب.