شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات عودة المصابين فى الأهلى قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي استعادة بعض لاعبيه المُصابين خلال الفترة الأخيرة بعدما انتظم أكثر من لاعب فى التدريبات الجماعية، حسب تأكيدات الجهاز الفنى، الأمر الذى يمنح الجهاز الفني حلولاً كثيرة فى المباريات المقبلة بعدما عانى المارد الأحمر من لعنة الإصابات.

وافتقد الأهلي أكثر من لاعب خلال المباريات الماضية لأسباب مختلفة، فقد غاب محمد عبد المنعم ومحمود متولي وأيمن أشرف للإصابة، وعلى معلول لتواجده مع منتخب بلاده فى مونديال قطر.

وبدأ الأهلي صباح، أمس، السبت الاستعداد لمباراة غزل المحلة، حيث تدرب الفريق على ملعب التتش دون راحة بعد مباراة طلائع الجيش التى أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة الأربعاء المقبل فى إطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية.

وشارك علي معلول، ظهير أيسر الفريق في التدريبات الجماعية للفريق، وعاد معلول مؤخرا إلى القاهرة عقب انتهاء مشوار المنتخب التونسي في كأس العالم قطر 2022، وخضع معلول لبعض الفحوصات الطبية والبدنية قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك للاطمئنان على حالته بعد عودته من معسكر منتخب بلاده.

كما بدأ محمود متولي مدافع الفريق المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، وفى هذا الشأن قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن «متولي» أنهى البرنامج التدريبي والتأهيلي الخاص به بشكل جيد فى إطار التعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب شارك فى التدريبات الجماعية بعد الاطمئنان على حالته الطبية وأدائه لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية.

فيما تقرر خضوع أيمن أشرف لاعب الفريق لفحص طبي غداً، الاثنين، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي؛ للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في التدريبات ‏الجماعية.‏

وخضع أيمن أشرف لبرنامج تأهيلي داخل النادي خلال الفترة الماضية عقب الفحوصات ‏الطبية التي أجراها خارج مصر، وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق إن ‏حالة اللاعب مطمئنة وسيشارك في التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل بعد خضوعه لفحص ‏طبي أخير قبل المران للاطمئنان على حالته.‏