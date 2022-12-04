شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غدا الاثنين مباراة قمة دورى المحترفين لكرة اليد بين الأهلى والزمالك على صعيد الرجال للموسم المحلى الحالى 2022/2023 والمؤجلة من الجولة الثالثة للبطولة.





موعد مباراة الأهلى والزمالك بدورى محترفى اليد

تقام مباراة قمة دورى المحترفين فى الثامنة مساء غدا الاثنين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويتبقى للزمالك مباراة أخرى مؤجلة تقام الثلاثاء المقبل أمام المعادى، كما يلعب الأهلى أمام جزيرة الورد فى اليوم نفسه، حيث تم تأجيل مواجهات لكلا الفريقين بسبب المشاركة فى بطولة أفريقيا وكذلك مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية مؤخرا.