شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يغلق ملف التعاقد مع بابا فاسيليو احتراماً لجماهير المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، غلق ملف التعاقد مع اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني الحالي لفريق غزل المحلة، تقديراً للعلاقات الطيبة مع نادى المحلة.

وكان كامل أبو على رئيس المصرى تلقى اتصالاً من أسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة، بعدما ترددت أنباء قوية عن دخول المصري فى مفاوضات مع بابا فاسيليو لتولي تدريب الفريق البورسعيدى خلفاً لإيهاب جلال، حيث قرر أبو علي غلق ذلك الملف تقديراً للعلاقة الطيبة بين الناديين.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري الاستغناء عن خدمات إيهاب جلال المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وذلك بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيقات بالنادي.

وأصدر النادى المصرى بياناً رسمياً جاء كالتالي:

فى ضوء الأحداث التي شهدتها مباراة المصري والزمالك والتى أقيمت أول من أمس الخميس على استاد برج العرب، وبناء على تلك الأحداث، فقد قامت إدارة النادي باستدعاء المدير الفنى للفريق الأول ايهاب جلال للتحقيق معه بواسطة المستشار القانوني للنادي إلا أنه لم يمتثل للحضور، ولذلك فقد تم اعتماد الجزاء اللازم والذى يتناسب مع ما تم، وقرر مجلس إدارة النادي الاستغناء عن الكابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون وتشكيل جهاز فنى يتكون من:

طارق سليمان

مجدى الشناوى

محمود عبد الحكيم

محمد عبد المنصف، وذلك لحين إتمام التعاقد مع مدير فنى

تولى إيهاب جلال الإدارة الفنية للنادي المصري بعد نهاية الموسم الماضي، بعد توجيه الشكر للجهاز الفني السابق للفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن.

وقاد إيهاب جلال النادي المصري فى 4 مباريات بالدوري العام، خسر الأولى بثلاثية نظيفة أمام سيراميكا، بينما تعادل سلبياً فى الثانية أمام بيراميدز، قبل أن يفوز فى الثالثة على إنبي بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما.

وودع النادي المصري بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي عقب هزيمته أمام الزمالك بهدف نظيف، وهو ما أثار غضب الجماهير، خاصة أن المصري كان يواجه الزمالك في غياب عدد كبير من الأساسيين؛ بسبب الإصابة أو المشاركة مع منتخبات بلادهم فى المونديال.