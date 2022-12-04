شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية وموعد المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب البرازيل تحدي صعب غدًا، حينما يواجه منتخب كوريا الجنوبية العنيد، فى دور ال16 من منافسات كأس العالم الحالية، حيث يخشي المنتخب البرازيلي من مواصلة مفاجأت المونديال أمام المنتخب الكوري الجنوبي، خاصة بعد تقديمه لعروض قوية فى دور المجموعات.

فى حين يسعي منتخب كوريا الجنوبية لتحقيق المفاجأة والفوز على منتخب البرازيل، والسير على خطي مونديال روسيا الماضي، والذي قام فيه سون ورفاقه بإقصاء الماكينات الألمانية من البطولة وصناعة الحدث.

وكان منتخب البرازيل قد تأهل لدور الستة عشر بعد صدارة المجموعة السابعة، فى حين تأهل منتخب كوريا الجنوبية لهذا الدور بعدما جاء فى مركز الوصافة بالمجموعة الثامنة خلف البرتغال.



موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية القادمة

ومن المقرر ان يلاقي منتخب البرازيل نظيره المنتخب الكوري الجنوبي اليوم الأحد، فى دور ال16 من منافسات مونديال قطر الحالي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.



تشكيل البرازيل المتوقع أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكس ساندرو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، إيدير ميليتاو.

خط الوسط: فريد، كاسيميرو، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون، رافينيا.



تشكيل كوريا الجنوبية المتوقع أمام البرازيل

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: كيم مون هوان، كيم يونج جون، كيم مين جاي، كيم جين سو.

خط الوسط: جونج وو يونج، هوانج إن بيوم، لي جاي سونج.

خط الهجوم: تشانج هون كون، سون هيونج مين، سونج تشو.