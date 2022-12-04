شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. نيمار يعود لتدريبات البرازيل قبل مواجهة كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتظم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق الباريسي، فى تدريبات المنتخب البرازيلي الأخيرة إستعدادًا لمباراة كوريا الجنوبية، يأتي ذلك ليخوض اللاعب مرانه بشكل كامل للمرة الأولي بعد إصابته فى الجولي الأولي أمام صيربيا، وغيابه عن مباراتي سويسرا والكاميرون فى الجوالتي الثانية والثالثة على الترتيب.

وتأكدت بصورة كبيرة مشاركة اللاعب أمام كوريا الجنوبية فى المباراة القادمة، بعدما أصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية لخوض اللقاء بصورة طبيعية، فى الوقت الذي طلب فيه اللاعب التواجد خلال مباراة كوريا القادمة، مما يثير بعض الأريحية داخل المعسكر البرازيلي، لا سيما أن السامبا عانت كثيرًا فى غيابه.



موقف تيتي من تواجد نيمار بمباراة كوريا

ويري تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن اللاعب سيكون أحد الخيارات المتاحة لمباراة كوريا الجنوبية القادمة، مفضلًا عدم إقحامه فى التشكيلة الأساسية مباشرة، والإنتظار لما ستسفر عنه أحداث المباراة بين المنتخبين، ومن ثم سيتم إختيار توقيت الدفع باللاعب على بنائه.

موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية القادمة

ومن المقرر ان يلاقي منتخب البرازيل نظيره المنتخب الكوري الجنوبي غدًا الإثنين، فى دور ال16 من منافسات مونديال قطر الحالي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن منتخب البرازيل صعد إلى دور الستة عشر بعدما تصدر المجموعة السابعة، فى حين تأهل منتخب كوريا الجنوبية للدور القادم بعدما حلت فى مركز الوصافة بالمجموعة الثامنة.