الامارات | بيليه يوجه رسالة إلى جمهوره.. يرغب في الهدوء والإيجابية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه الأسطورة البرازيلي بيليه رسالة إلى جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء بتدهور حالته الصحية.

وكتب بيليه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أصدقائي.. أريد الحفاظ على هدوء وإيجابية الجميع. أنا قوي، ولدي الكثير من الأمل، وأتابع علاجي كالمعتاد".

وأضاف: "أود شكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله، على كل الرعاية التي تلقيتها".

وختم: "لدي الكثير من الإيمان بالله، وكل رسالة حب أتلقاها من جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة، وكذلك مشاهدة البرازيل في كأس العالم.. شكرا جزيلا على كل شيء".

وذكرت تقارير أن حالة بيليه الصحية تدهورت منذ إدخاله مستشفى ألبرت أينشتاين يوم الثلاثاء الماضي في ساو باولو.

وأشارت إلى أن بيليه لم يعد يستجب للعلاج الكيميائي الذي كان يخضع له منذ سبتمبر 2021، عقب عملية جراحية لسرطان القولون.