«غزو العقول أخطر من احتلال الارض».. شريف إكرامي يشن هجومًا عنيفًا على حملات دعم المثلية

الشارقة - اميمة ياسر -

شن حارس مرمى الأهلي السابق وبيراميدز الحالي هجوماً عنيفاً على حملات دعم المثلية والترويج لها مؤخراً في كافة انحاء العالم، لافتاً إلى أن تلك الحملات تدمرالهوية والدين.

وعبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، كتب إكرامي سلسلة من التغريدات قال فيها: “مفيش حاجة بتحصل صدفة، لما نتفليكس وديزني والدوري الإنجليزي وإنستجرام وكل ما تراه يوميا يدعم المثلية.. مش صدفة، لما تلاقي منتجات وملابس وطيارات بألوان الـRainbow.. مش صدفة، لما قناع حقوق الإنسان والعنصرية ينتفض دفاعا عن المثليين ويتجاهل ضحايا العرب وأطفالهم.. بردو مش صدفة”.

وأضاف حارس مرمى بيراميدز: “لما يكون الـChild pornography (استغلال الأطفال في المواد الإباحية) هي أساس حملة ٢٠٢٣ لـBalenciaga العالمية، تبقى قذارة.. بس بردو مش صدفة.. لما تدخل المثلية مدارسنا عن طريق مدرسين أو كتب تبقى مش صدفة خالص.. بعد سنين مش بعيدة لما تلاقي أجيال عربية بدون هوية أو دين.. مش هتكون صدفة خالص”.

وتابع شريف إكرامي: “في ناس بتخطط من عقود عشان تدمر العرب بحضارتهم وثقافتهم ودينهم عشان تسيطر على مستقبلهم وأجيالهم، حرب السلاح فشلت بس حرب العقول والثقافة.. حرب السوشيال ميديا ناجحة بامتياز حتى الآن.. غزو العقول أخطر بكتير من احتلال الأرض، وتدمير الهوية والدين للأسف يهدم حضارات.. يقتل أجيال.. يدمر أمم”.