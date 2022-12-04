شكرا لقرائتكم خبر عن شباب سيف المبارزة يحققون ذهبية كأس العالم فى أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر لسيف المبارزة للشباب في الفوز بالميدالية الذهبية بكأس العالم التي أقيمت في أوزبكستان خلال الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر الجاري.

واستطاع شباب سيف المبارزة بمشاركة محمد السيد ومحمود السيد ومحمد ياسين، من الفوز على إيستونيا بنتيجة 45-23.

وكان قد تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية عقب الفوز على كاراخستان بنتيجة 45-35.

وكان قد نجح بالأمس البطل المصري يوسف شامل في حصد الميدالية البرونزية في منافسات الفردي في المشاركة الأولى له بالمحافل الدولية.

وتضم قائمة المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة للشباب كلًا من: “محمد ياسين، محمد السيد، محمود السيد، محمد جابر، أحمد سليم، بدر الدين الجزيري”، بالإضافة إلى إسلام أسامة، يوسف شامل الذين سيشاركا في أولى مشاركاتهما الدولية، فيما يقود المنتخب فنيًا السيد سامي.