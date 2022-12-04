شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس جلسة كولر مع لاعبي الأهلي بعد مباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن تفاصيل الجلسة التي جمعت السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى مع لاعبيه عقب مباراة طلائع الجيش بالدوري.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: " كولر اجتمع مع نجوم الأهلى في التدريب الصباحى عقب مباراة طلائع الجيش وأبلغهم بعدم رضاه عن الأداء، كولر لم ينفعل لأنه مدرب هادئ ولكنه أكد للاعبين أنهم يفرطون في نتائج المباريات بغرابة شديدة وقد يدفعون الثمن غالى وضرب لهم مثلا بمباراة الزمالك والمصرى حيث استطاع الفريق البورسعيدى إدارك التعادل مع كل تقدم للزمالك وهو ما كان قد يحدث في مباراة الأهلى والطلائع".

ويضيف شوبير: "كولر لم يعنف الشناوى بسبب الهدف الذى دخل شباكه ولم يتحدث معه ولكنه يسجل كل كبيرة وصغيرة ويقوم بتقييم كل اللاعبين ويكون الحساب في النهاية بشكل كامل".

وتابع شوبير: "حسين الشحات كان خارج مباراة الأهلى والطلائع والسبب فنى فقط، كولر يرى أن الشحات لابد أن يجتهد بشكل أكبر للعودة لقائمة الأهلى ثم التشكيل الأساسى ويرى أن كريم فؤاد تألق بصورة كبيرة ويستحق التواجد بدلا منه".

وعن كهربا علق شوبير: "عقوبة إيقاف كهربا تنتهى في نهاية ديسمبر الجاري ولكن في حالة عدم دفع الغرامة يتجدد الإيقاف وهناك جلسة جمعت اللاعب مع حسام غالى وسيد عبد الحفيظ وتم الاتفاق على تحمل اللاعب نصف العقوبة المالية والأهلى النصف الآخر، واللاعب وافق وجاهز للدفع ولكن يتبقى الأهلى".