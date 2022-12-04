شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الإسماعيلى تدريباته الجماعية اليوم الأحد ضمن برنامجه الإعدادي لمواجهة سيراميكا يوم الخميس المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الإسباني خوان جاريدو، قد منح لاعبيه راحة سلبية أمس السبت قبل بدء الاستعداد لمواجهة سيراميكا، يأتي ذلك فى أعقاب هزيمة الفريق من سموحه بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر الجمعه على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الجولة الخامسة من عمر المسابقة المحلية.

ويعقد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى اجتماعاً اليوم، الأحد، لحسم مصير الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى للفريق من الاستمرار عن الفريق أو الرحيل بعد تلقى الدراويش الخسارة الثالثة هذا الموسم أمام سموحة.

وخاض الإسماعيلى 4 مباريات فى الدوري خسر ثلاثة منها وتعادل فى واحدة وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 5 أهداف ليحتل الدراويش المركز السادس عشر فى جدول الدوري برصيد نقطة واحدة.