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قصة صور.. إمام عاشور العائد لبوابة التألق فى القلعة البيضاء

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القاهرة - سامية سيد - يوما بعد يوم يثبت إمام عاشور، لاعب نادى الزمالك، أنه أحد المواهب الكروية داخل القلعة البيضاء، فى ظل امتلاكه إمكانيات متميزة وتسجيله أهدافا حاسمة فى مباريات الفارس الأبيض.

واختارت رابطة الأندية المحترفة إمام عاشور لاعب الزمالك أفضل لاعب فى مباراة الزمالك  والمصرى الأخيرة التى أقيمت الخميس الماضى باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وتسعى إدارة الكرة بنادى الزمالك لتعديل عقد إمام عاشور لاعب وسط الفريق، حيث ترغب الإدارة فى تمديد التعاقد مع اللاعب مع تعديل البنود المادية لتتناسب مع إمكانيات وعطاء عاشور فى الملعب.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أكد أن إمام عاشور خبرته خارج الملعب قليلة، مشيراً إلى أن عقد اللاعب ممتد لموسمين مقبلين، وطالبناه بالتركيز وأبلغناه برغبة النادى فى تعديل عقده.

 

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب إمام عاشور فى الصورالتالية..

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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